كورونا.. بشرى سارة من فرنسا
كارثة بأمريكا.. الجيش ينتشرلمواجهة الاحتجاجات
«الصحة»: 1367 إصابة جديدة بكورونا.. و 34 حالة وفاة
الجيش الإثيوبي يقتل معارضًا رن هاتفه خلال اجتماع عام
الإعلان عن وظائف حكومية بجميع المحافظات
تطور مذهل في هجين بشري – حيواني من خلايا الإنسان والفأر
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لهذا السبب لم تسجل فيتنام وفاة واحدة بفيروس كورونا
إجراءات حكومية جديدة بشأن العودة للعمل
نجم هوليوود يتسول في الشوارع بسبب كورونا
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