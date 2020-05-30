فيديو.. «دمى» تتحرك داخل المنزل تثير الرعب

30 مايو 2020 - 06:50 م

ركض الرجل إلى غرفة نومه في رعب، بعد أن صور دمى "تتحرك من تلقاء نفسها" للمرة الثانية.





كان تشاد جاسيرت وحده في منزله بولاية أوهايو بالولايات المتحدة، بينما كانت زوجته فيكتوريا أندروز-جاسرت في الخارج، عندما اكتشف الدمى تتحرك على ما يبدو من تلقاء نفسها داخل الخزانة الزجاحية، وقام بتصويرها على الفور.





وتواصل الكاميرا، التحرك في جميع أنحاء الغرفة حيث يشير تشاد إلى أن الدمى "تستمر في التحرك" قبل أن تسقط الملابس على الأرض على الرغم من عدم وجود أحد بالقرب منها.





وفور مشاركة الفيديو عبر الإنترنت، والذي يظهر الدمى أثناء تحركها، نصحه أحدهم بمغادرة المنزل. بينما قارنها البعض بـ "دمية أنابيل" سيئة السمعة، التي يُزعم أنها كانت مسكونة وتوجد في متحف غامض، وألهمت سلسلة من أفلام الرعب.





لكن تشاد يدعي أنها ليست المرة الأولى التي يلتقط فيها الحركات المخيفة، إذ قال إنه التقط صورًا لها وهي تتحرك عبر الغرفة في وقت سابق من العام.





ويرى في المقطع الأخير أن تشاد "منزعج تمامًا" حيث تتناثر إحدى الدمى جانبًا على الرف، وهي تطرق قدميها على الزجاج، بحسب صحيفة "ديلي ميرور".





وأدى ذلك إلى تعهد تشاد بمغادرة المنزل، حيث اعترف بأنه هرب إلى غرفة نومه وترقب وصول شخص ما. وقال: "أنا في غرفتي الآن أشاهد الباب. أتمنى لو كانت خدعة .... الزوجة اختفت في الوقت الحالي ... أنا الوحيدة هنا".



