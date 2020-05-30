  • السبت 30 مايو 2020
  • بتوقيت مصر08:03 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
تطور مذهل في هجين بشري – حيواني من خلايا الإنسان والفأر

تطور مذهل في هجين بشري – حيواني من خلايا الإنسان والفأر

أرشيفية

الجيش الإثيوبي يقتل معارضًا رن هاتفه خلال اجتماع عام

النجم كينج جيفري جوليانو

نجم هوليوود يتسول في الشوارع بسبب كورونا

وزير التنمية المحلية، محمود شعراوي،

الإعلان عن وظائف حكومية بجميع المحافظات

ريم الشمري

مفاجأة غير متوقعة عن ريم الشمري التي وصفت المصريين بالـ"خدامين"

مدبولى

إجراءات حكومية جديدة بشأن العودة للعمل

فيتنام والقضاء على كورونا

لهذا السبب لم تسجل فيتنام وفاة واحدة بفيروس كورونا

الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة

تحركات جديدة بشأن عودة النشاط الرياضي و الدوري الممتاز

لحظة القبض على جورج فلوريد

مفاجأة صادمة عن جورج فلوريد.. ممثل أفلام مخلة (صور)

إنفلونزا الطيور

عالم أمريكي: إنفلونزا الطيور تهدد بمحو نصف سكان العالم

فيديو.. «دمى» تتحرك داخل المنزل تثير الرعب

الصفحة الأخيرة

«دمى» تتحرك داخل المنزل تثير الرعب
«دمى» تتحرك داخل المنزل تثير الرعب
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

أول فيديو لزفاف سعودية داخل الكنيسة بعد ارتدادها عن الإسلام

#

إعلامية كويتية تثير ضجة على مواقع التواصل بمقطع فيديو

#

جثة متحللة داخل خزان مياه تثير ضجة بالسعودية

#

بعد كورونا.. فنان شهير ينشر فيديو من داخل الحجر الصحي

ركض الرجل إلى غرفة نومه في رعب، بعد أن صور دمى "تتحرك من تلقاء نفسها" للمرة الثانية.
كان تشاد جاسيرت وحده في منزله بولاية أوهايو بالولايات المتحدة، بينما كانت زوجته فيكتوريا أندروز-جاسرت في الخارج، عندما اكتشف الدمى تتحرك على ما يبدو من تلقاء نفسها داخل الخزانة الزجاحية، وقام بتصويرها على الفور.

وتواصل الكاميرا، التحرك في جميع أنحاء الغرفة حيث يشير تشاد إلى أن الدمى "تستمر في التحرك" قبل أن تسقط الملابس على الأرض على الرغم من عدم وجود أحد بالقرب منها.

وفور مشاركة الفيديو عبر الإنترنت، والذي يظهر الدمى أثناء تحركها، نصحه أحدهم بمغادرة المنزل. بينما قارنها البعض بـ "دمية أنابيل" سيئة السمعة، التي يُزعم أنها كانت مسكونة وتوجد في متحف غامض، وألهمت سلسلة من أفلام الرعب.

لكن تشاد يدعي أنها ليست المرة الأولى التي يلتقط فيها الحركات المخيفة، إذ قال إنه التقط صورًا لها وهي تتحرك عبر الغرفة في وقت سابق من العام.

ويرى في المقطع الأخير أن تشاد "منزعج تمامًا" حيث تتناثر إحدى الدمى جانبًا على الرف، وهي تطرق قدميها على الزجاج، بحسب صحيفة "ديلي ميرور".

وأدى ذلك إلى تعهد تشاد بمغادرة المنزل، حيث اعترف بأنه هرب إلى غرفة نومه وترقب وصول شخص ما. وقال: "أنا في غرفتي الآن أشاهد الباب. أتمنى لو كانت خدعة .... الزوجة اختفت في الوقت الحالي ... أنا الوحيدة هنا".

وأضاف: "ما زلت اهتزت قليلاً. ذهبت إلى غرفة نومي وكنت أنظر إلى الباب، في انتظار أن تكسر تلك الأم من خلاله. هذه هي المرة الثانية التي يحدث فيها هذا [الآن]. آخر مرة كانت الدمية [التي انتقلت]. والآن تتحرك دمية مختلفة تمامًا وتتساقط الملابس من الأريكة. يحدث ذلك فقط عندما أكون هنا بنفسي".

https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/man-home-alone-films-haunted-22111525

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

يا عزيزي.. كلنا دكاترة!

فراج إسماعيل

بومبيو.. صانع الذكريات والنكبات والأوهام

د. هشام الحمامي

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» صرف ملايين الجنيهات لمصريين بالأردن
» وزير المالية: «تحديث مستدام» للأنظمة المالية المميكنة وفق أحدث الخبرات الدولية
» علماء: أمراض الأمعاء تزيد خطر الإصابة بكورونا
» السعودية تعاون أمريكا لتطوير جيل جديد من الطائرات بدون طيار
» البرلمان التونسي يعلق على خلاف الرئيس و "الغنوشي"
» ترامب يسخر من «CNN» بعد أن هاجمها المتظاهرون
» رسائل تهديد بقتل رئيس الوزراء البريطاني
» 1618 إصابة جديدة بـ"كورونا" في السعودية
» أهل متوفى بـ كورونا يحاولون أخذ جثمانه بالقوة دون تغسيل
» عروض الخليج تهدد مسيرة نجم الأهلى
» "السكك الحديدية": اللي ناسي الكمامة عندنا بسعر رمزي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:28 م

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية