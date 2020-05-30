وزير الرى: العودة لإستئناف العمل من الوزارة بدءاً من يوم الثلاثاء

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صرح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري أن الدكتور الوزير محمد عبد العاطى سيواصل العمل من مكتبه بالوزارة بدءاً من يوم الثلاثاء القادم الموافق 2يونيو 2020 

وكان الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى فضّل الالتزام بالعزل المنزلى خلال الفترة الماضية والالتزام بكافة الاشتراطات الإحترازية طبقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية 

وأشار المتحدث الرسمي أن السيد الوزير مارس العمل خلال الفترة الماضية من المنزل عن طريق وسائل التواصل الالكترونية المختلفة وتم متابعة كافة الاعمال التى تقوم بها الوزارة فى ظل فترة أقصى الاحتياجات والعمل على تلبية كافة الاستخدامات المائية المطلوبة .

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