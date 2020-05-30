«الزراعة» تعلن عن دعم كبير للإنتاج الحيواني

30 مايو 2020 - 05:53 م

شهد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، حصاد محصول القمح بمزرعة القرضا التابعة لقطاع الانتاج، بمحافظة كفر الشيخ، والتي يتم استخدامها لاتتاج تقاوي المحصول.



جاء ذلك في مستهل الزيارة التي يقوم بها وزير الزراعة، للمحافظة، يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، واللواء ايهاب صابر مساعد وزير الزراعة للخدمات البيطرية، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات، والدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، والدكتور عادل عبدالعظيم والدكتورة شيرين عاصم ، والدكتور سامي درويش، وكلاء مركز البحوث الزراعية، والدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الانتاج.



وأكد وزير الزراعة ان هناك تعاون وتنسيق مستمر بين الوزارة ومحافظة كفر الشيخ، حيث تعد مركز ثقل لتحقيق الامن الغذائي المصري خاصة في محاصيل الحبوب، نظرا لوجود محطات البحوث الزراعية المسئولة عن إنتاج الارز والذرة على مستوى الجمهورية.



وأشار القصير الى ان اجمالي المساحة المنزرعة بالمحافظة تزيد على النصف المليون فدان، منزرعة بمحاصيل الحبوب والبنجر، والمحاصيل الحقلية المختلفة.



واستمع الوزير الى عرض قدمه الدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الانتاج، حول مزرعة قطاع الانتاج بالقرضا، والتي تبلغ المساحة الاجمالية لها، حوالي 1800 فدان، من بينها 800 فدان منزرعة بمحصولي القمح، والشعير، والمساحة الباقية يجرى حاليا زراعتها بمحصول الارز، بعد الانتهاء من حصاد البنحر.



كما تفقد الوزير مزرعة الانتاج الحيواني بالقرضا،التابعة لمعهد بحوث الانتاج الحيواني، حيث استمع الى عرض مفصل حول انشطتها الانتاجية والبحثية، من الدكتور مصطفى عبدالرازق مدير معهد بحوث الانتاج الحيواني، حيث تبلغ مساحتها حوالي 12 فدان، بها 215 رأس من الابقار الحلاب.



وأكد وزير الزراعة على ضرورة الاستغلال الامثل لكافة الموارد المتاحة، ورفع كفاءة المزرعة، وادارتها باسلوب اقتصادي بافكار خارج الصندوق، لتكون نموذجا يحتذى به لمزارع الانتاج الحيواني، الأمر الذي سيساهم ايضا في توفير فرص عمل لابناء محافظة كفر الشيخ، لافتا الى انه يجرى العمل خاليا على تطوير كافة مزارع الانتاج الحيواني التابعة للوزارة، بما سيساهم في زيادة الانتاج من اللحوم الحمراء، وتوفير البروتين الحيواني، كذلك منتجات الألبان.



ومن جهته أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، ان هناك تعاون وثيق ومستمر مع وزارة الزراعة، من أجل تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة بالمحافظة، ودعم مزارعيها، وحل المشاكل التي تواجههم، ورفع مستوى معيشتهم، لافتا الى ان محافظة كفر الشيخ تعد من المحافظات التي يتنوع بها الانتاج الزراعي، من المحاصيل المختلفة، والانتاج الحيواني والسمكي، الامر الذي يجعل لها دورا هاما في المساهمة نحو تحقيق الامن الغذائى.

