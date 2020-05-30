  • السبت 30 مايو 2020
  • بتوقيت مصر06:13 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ريم الشمري

مفاجأة غير متوقعة عن ريم الشمري التي وصفت المصريين بالـ"خدامين"

مدبولى

إجراءات حكومية جديدة بشأن العودة للعمل

فيتنام والقضاء على كورونا

لهذا السبب لم تسجل فيتنام وفاة واحدة بفيروس كورونا

الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة

تحركات جديدة بشأن عودة النشاط الرياضي و الدوري الممتاز

لحظة القبض على جورج فلوريد

مفاجأة صادمة عن جورج فلوريد.. ممثل أفلام مخلة (صور)

إنفلونزا الطيور

عالم أمريكي: إنفلونزا الطيور تهدد بمحو نصف سكان العالم

كورونا

دولة عربية تشهد كارثة.. كورونا يتفشي دون رادع

منة عبدالعزيز

"التحريات" تفجر مفاجأة في واقعة اغتصاب منة عبدالعزيز

الاحتجاجات على مقتل «جورج فلويد»

قتل ضابط أمريكي خلال الاحتجاجات على مقتل «جورج فلويد»

نبراس عامر

صدمة.. وفاة إعلامية شهيرة داخل مستشفى بالقاهرة

السعودية تعاون أمريكا لتطوير جيل جديد من الطائرات بدون طيار

عرب وعالم

السعودية
السعودية
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

76% من المصابين بـ"كورونا" في السعودية من الوافدين

#

119 إصابة جديدة بـ "كورونا" في السعودية

#

قرار جديد من السعودية ضد "كورونا"

#

الجبير يحمل تهديدًا جديدًا من السعودية لإيران

السعودية

أمريكا

طائرة بدون طيار

تعاون

تعاون الممكلة العربية السعودية مع الولايات المتحدة الأمريكية لتطوير جيل جديد من الطائرات دون طيار.

وقالت صحيفة "سبق" إن هذا التعاون يأتي من خلال مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والشركة الأمريكية "UAVOS " اللتان عقدتا صفقة تطوير النسخة التالية من نظام الطيران بدون طيار "Saker Medium Altitude Long " تشمل البحث والصيانة والتطوير والطيران.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الهدف من المشروع هو إعادة تصميم وتحسين ميزات أنظمة الطائرات بدون طيار باستخدام تقنيات التصنيع المتقدمة والتكامل والاستقلالية والملاحة والاتصالات، ومعالجة أجهزة الاستشعار ونظام الحرب الإلكترونية المضادة.

وأشارت الشركة إلى أنه تم تصميم "Saker-1C " لأداء المراقبة طويلة الأمد وتتبع الاتصالات وعمليات البحث والإنقاذ، ويمكن أن تحمل حمولات متنوعة مع طيران لمدة 30 ساعة والوصول إلى ارتفاع 23 ألف قدم سرعة طيران قصوى تبلغ 110 عقود.

وكانت السعودية وأمريكا قد وقعتا، في وقت سابق، اتفاقية لإنشاء مشروع سعودي - أمريكي مشترك في مجال المنظومات الأرضية، ويُعدّ هو الأول من نوعه بالمملكة، وبملكية ذات غالبية سعودية.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن المشروع الذي يقام بين شركتي التدريع للصناعة السعودية وأوشكوش كوربوريشن الأمريكية سيضم مزيجاً من خبرات "أوشكوش ديفنس" الرائدة في صناعة المركبات التكتيكية المدولبة للجيش الأمريكي، وكذلك الخبرات والتجارب غير المسبوقة لشركة التدريع للصناعة، التي استطاعت تلبية متطلبات العربات العسكرية لعملائها في المملكة على مدى 20 عاماً.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

يا عزيزي.. كلنا دكاترة!

فراج إسماعيل

بومبيو.. صانع الذكريات والنكبات والأوهام

د. هشام الحمامي

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» علماء: أمراض الأمعاء تزيد خطر الإصابة بكورونا
» السعودية تعاون أمريكا لتطوير جيل جديد من الطائرات بدون طيار
» البرلمان التونسي يعلق على خلاف الرئيس و "الغنوشي"
» ترامب يسخر من «CNN» بعد أن هاجمها المتظاهرون
» رسائل تهديد بقتل رئيس الوزراء البريطاني
» 1618 إصابة جديدة بـ"كورونا" في السعودية
» أهل متوفى بـ كورونا يحاولون أخذ جثمانه بالقوة دون تغسيل
» عروض الخليج تهدد مسيرة نجم الأهلى
» "السكك الحديدية": اللي ناسي الكمامة عندنا بسعر رمزي
» تقنية "القفزات".. يوتيوب يتغلب على الفيديوهات الطويلة
» بكلمات مؤثرة .. "الحضرى" ينعى جوكر السينما

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:58 م

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية