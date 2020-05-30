قرود تثير الذعر في الهند بعد سرقة عينات لمرضى كورونا

30 مايو 2020 - 04:34 م

هاجمت مجموعة من القرود عاملاً صحيًا وسرقت عينات دم مرضى ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، مثيرة حالة من الذعر في الهند.





وانتزعت القرود العينات الخاصة بأربعة مرضى قبل أن يفروا يوم الخميس، وذلك عندما كان فني بأحد المعامل يسير في حرم كلية طب حكومية في ميروت على بعد 460 كيلومترًا شمالي لكناو عاصمة ولاية أوتار براديش.





وذكرت صحيفة "تايمز أوف انديا"، أن أحد القرود شوهد فيما بعد وهو يمضغ أحد العبوات المخصصة لجمع العينة.





وقال ديراج راج، مدير كلية الطب في "ميروت"، إن المجموعات تم استردادها في وقت لاحق دون ضرر، موضحًا أن القردة كانت تمضغ العبوات قبل رميها.





وأضاف: "كانوا لا يزالون على حالهم، ولا نعتقد أن هناك أي خطر للتلوث أو الانتشار"، مؤكدًا عدم اتصال أي فرد بالعينات، وأن سلطات المستشفى قامت بتطهير المنطقة والتخلص من العينات.





وقال الدكتور س. ك. جارج وهو مسؤول كبير بالكلية: "القرود أمسكوا وهربوا بعينات من الدم لأربعة مرضى بـ (كوفيد 19) يخضعون للعلاج ... كان علينا أن نأخذ عينات الدم مرة أخرى".





وأضاف: "لم يتم العثور على أدلة على أن القرود يمكن أن تصاب بالعدوى"، مشيرًا إلى أنه تم أخذ عينات اختبار جديدة من المرضى.





وأمرت السلطات في المنطقة بإجراء تحقيق ضد سلطات المستشفى فيما يتعلق بسوء التعامل مع العينات.





وسجلت الهند 165799 حالة إصابة و4706 وفيات بفيروس كورونا. ويزيد تسلل القرود إلى المناطق السكنية في الهند وتسبب إزعاجًا بل وتهاجم الناس.



