قرار بغلق نقابة الأطباء ثلاثة أيام

30 مايو 2020 - 04:04 م

أعلنت نقابة الأطباء، اليوم السبت، إغلاق مقرها لمدة ثلاثة أيام لتعقيمه، ضمن الإجراءات الوقائية من تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وأوضحت النقابة، في بيان عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، أنها منحت إجازة استثنائية لجميع العاملين فيها، لمدة 3 أيام، حيث ستغلق مقرها حتى مساء الاثنين المقبل ضمنا، من أجل عملية تعقيم المكاتب.

خطوة نقابة الأطباء سبقتها خطوة مماثلة من نقابة المحامين، حيث أعلنت النقابة العامة للمحامين في مصر، اليوم السبت، إغلاق النادي النهري للمحامين بالمعادي ومقر النقابة العامة بشارع رمسيس، يومي السبت والأحد، لإجراء التعقيم اللازم بعد ثبوت إصابة موظفين هناك بفيروس كورونا.