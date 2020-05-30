"التحريات" تفجر مفاجأة في واقعة اغتصاب منة عبدالعزيز

30 مايو 2020 - 03:48 م

كشفت تحريات المباحث وتحقيقات النيابة العامة، مفاجأة جديدة في القضية التي أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي الأيام الماضية، والتي بطلتها فتاة الـ"تيك توك" منة عبدالعزيز المثيرة للجدل.

وتوصلت التحريات إلى أن الفتاة اعتادت ممارسة أفعال مخلة بالآداب العامة، ونشر مقاطع فيديو على أحد التطبيقات لتحقيق مكاسب مادية بناء على نسبة المشاهدة.

وأوضحت أن منة عبد العزيز دخلت لأحد فنادق منطقة الطالبية بالجيزة وبرفقتها 5 أشخاص، 3 طلاب وفتاتان، جميعهم تربطهم علاقة صداقة بها، وأنهم أثناء تواجدهم في الفندق حدث خلاف بين الفتيات فتعدى أحد الطلاب على صاحبة الفيديو، وأصابها واستولى على هاتفها، وقام آخر بمواقعتها جنسيا كرها عنها.

وأضافت: إحدى الفتيات قامت بتصوير الواقعة، وحين حدث خلاف بينها وبين منة قامت بنشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتشهير بها.

وكانت منة، قد اتهمت أحد شباب "تيك توك" ويدعى مازن، باغتصابها وتصويرها عارية وفي أوضاع مخلة صحبة أصدقائه دون موافقتها.

وقررت النيابة العامة ضبط المتهمة آية وشهرتها "منة عبدالعزيز" و6 آخرين للتحقيق معهم في القضية وحبستهم احتياطيا.