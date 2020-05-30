  • السبت 30 مايو 2020
  • بتوقيت مصر04:15 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

دولة عربية تشهد كارثة.. كورونا يتفشي دون رادع

بوريس جونسون

رسائل تهديد بقتل رئيس الوزراء البريطاني

نبراس عامر

صدمة.. وفاة إعلامية شهيرة داخل مستشفى بالقاهرة

الاحتجاجات على مقتل «جورج فلويد»

قتل ضابط أمريكي خلال الاحتجاجات على مقتل «جورج فلويد»

منة عبدالعزيز

"التحريات" تفجر مفاجأة في واقعة اغتصاب منة عبدالعزيز

محمد صلاح

"صلاح" يحتل المركز الرابع في قائمة الأعلى أجرًا

جومانا ماهر

مذيعة بالتليفزيون المصري: كارثة حلت على الجميع

صالح جمعة

عروض الخليج تهدد مسيرة نجم الأهلى

الشرطة المصرية تضبط المتهمين

أهل متوفى بـ كورونا يحاولون أخذ جثمانه بالقوة دون تغسيل

الزمالك

حقيقة سحب لقب السوبر من الزمالك

عروض الخليج تهدد مسيرة نجم الأهلى

الرياضة

صالح جمعة
صالح جمعة
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

عروض تنهال على نجم الأهلى

#

الزمالك يخطط لضم نجم الأهلى

#

ضربة جديدة من بيراميدز لمسئولى الأهلى

#

عروض بالجملة لمهاجم الأهلى

الاهلى

صالح جمعه

فايلر

الانتقالات الصيفيه

انديه الخليج

تلقى صالح جمعة لاعب الأهلى، اتصالات من بعض وكلاء اللاعبين أكدوا له أن هناك عدة أندية خليجية ترغب فى العاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعد موقف فايلر تجاه اللاعب واضح، حيث لم يشارك اللاعب مطلقاً منذ تولى المدرب السويسرى المسئولية الفنية للأهلى، نظرًا لعدم التزامه بالتعليمات الفنية من ناحية وعدم التزامه خارج الملعب من ناحية أخرى.

وحاول مسئولو الأهلى تسويق صالح جمعة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن اللاعب لم يتلق أى عروض سواء محلية أو خارجية، لتفكر الإدارة الحمراء فى إعارته مجاناً للدورى الفنلندى، إلا أن اللاعب تحفظ على راتبه هناك فى وقتها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

يا عزيزي.. كلنا دكاترة!

فراج إسماعيل

بومبيو.. صانع الذكريات والنكبات والأوهام

د. هشام الحمامي

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» رسائل تهديد بقتل رئيس الوزراء البريطاني
» 1618 إصابة جديدة بـ"كورونا" في السعودية
» أهل متوفى بـ كورونا يحاولون أخذ جثمانه بالقوة دون تغسيل
» عروض الخليج تهدد مسيرة نجم الأهلى
» "السكك الحديدية": اللي ناسي الكمامة عندنا بسعر رمزي
» تقنية "القفزات".. يوتيوب يتغلب على الفيديوهات الطويلة
» بكلمات مؤثرة .. "الحضرى" ينعى جوكر السينما
» حقيقة سحب لقب السوبر من الزمالك
» ولدت بفمين.. كيف عالجها الأطباء
» علماء: هذا الأمر يقضي على كورونا في 4 ساعات
» معجزة وراء إنقاذ طفل حديث الولادة بعد دفنه حيا تحت الأنقاض

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:58 م

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية