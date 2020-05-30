"صلاح" يحتل المركز الرابع في قائمة الأعلى أجرًا

محمد عبد الحارس
احتلّ محمد صلاح المحترف المصري بصفوف ليفربول الإنجليزي، المركز الرابع بالقائمة السنوية لأعلى اللاعبين أجراً في العالم، وفقاً لمجلة "فوربس" الاقتصادية.
وأشاد أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي السابق، عبر صفحته الشخصية "فيس بوك" باحتلال محمد صلاح المركز الرابع في قائمة الأعلى أجراً.
وكتب شوبير: "محمد صلاح في المركز الرابع بالقائمة السنوية لأعلى اللاعبين أجراً في العالم (من 1 يونيو 2019 إلى 1 يونيو 2020) وفقاً لمجلة "فوربس" الاقتصادية.
- كريستيانو رونالدو (105 ملايين دولار)
- ليو ميسي (104 ملايين دولار)
- نيمار جونيور (95.5 مليون دولار)
- محمد صلاح (35.1 مليون دولار)
- كيليان مبابي (33.8 مليون دولار)
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