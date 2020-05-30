مذيعة بالتليفزيون المصري: كارثة حلت على الجميع

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جومانا ماهر

انتقدت الإعلامية جومانا ماهر، سلوكيات المصريين تجاه جائحة كورونا ،قائلة:"إن الزيارات العائلية والاختلاط بالأصدقاء هما السبب الرئيسى وراء انتشار فيروس كورونا فى مصر وارتفاع معدل الإصابات ".

وأضافت جومانا، خلال تقديمها النشرة الإخبارية "صباح الخير يا مصر" بالتليفزيون المصرى، أن الكثير من المصريين استهانوا بفيروس كورونا وتجاهلوا التعليمات ما أدى إلى كارثة حلت على الجميع.

وناشدت الإعلامية المواطنين بالالتزام واتباع الإجراءات الاحترازية حتى تنتهى الأزمة، معقبة: "للأسف أصبح لدى كل أسرة شخص مصاب بفيروس كورونا".

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