» حقيقة سحب لقب السوبر من الزمالك

محمد عبد الحارس
حسم عبد المنعم حسين الشهير بشطة عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مصير سحب لقب كأس السوبر الأفريقي من نادى الزمالك، حال صدور قرار لصالح نادي الوداد البيضاوي فى أزمة نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الترجي.
وقال "شطة" خلال تصريحات له: "غير وارد على الإطلاق سحب لقب كأس السوبر الأفريقي من نادي الزمالك لكونه ليس طرفا فى النزاع بين الوداد البيضاوي والترجي التونسي بنهائي دورى أبطال أفريقيا".
كان فريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون توج بلقب السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي فى المباراة التى أقيمت فى الدوحة بنتيجة 3-1.
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