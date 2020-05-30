بعد تبادل الشتائم.. سر انقلاب تركي آل الشيخ على الأهلي

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تركي آل الشيخ

شهدت الساعات الماضية انقلابًا في العلاقات بين مجلس إدارة النادي الأهلي، وبين المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، بعد الهجوم الذي وجهه الأخير بشكل مفاجئ، لمجلس إدارة النادي الأهلي، والذين قال إنهم " ليسوا رجالًا يقدرون الرجال".

الأمر الذي دفع محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على هجوم "آل الشيخ"، لكن الأخير رد عليه ووصفه بـ"الهلفوت"، فأصدر "سراج الدين" بيان عمد إلى نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يهاجمه فيها بشدة.

وكتب سراج ": هو انا متربي وهادي الحمد لله ودي نعمة ربتني عليها والدتي الأستاذة الجامعية ووالدي وهو لواء مدفعية سابق في الجيش المصري بس افتكر انه كان علمني كمان ان الكرامة دي اعلى واهم صفات الإنسان وان عمري ما اقبل اي تجاوز في حقي".

وتابع المسؤول المصري :" وانا بشفق عليك حقيقي لأنك ملقتش حد يربيك تربية سوية أو يعلمك ان مش كل حاجة المظاهر والشو والهبل اللي بتعمله ده اللي خلاك مسخة أمام العالم كله في قيم ومعاني واصول اهم وأسمى من كده بكتير بس انت معذور متعرفهاش".

وأضاف :" بحمد ربنا اني اتربيت كده وانا مش بشوفك يا تركي ال شيخ من اول يوم غير واحد ناقص وجاهل وهفضل اشوفك كده على طول وعلى فكرة انت مش كاسر عيني وانت عارف كده كويس ولا عمرك هتقدر في أحلامك حتى تكسرها ولا انت ولا اتخن تخين".

وكان تركي آل الشيخ، قال في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" موجهًا كلامه لـ"سراج الدين" : وهوا مين الهلفوت... ده محمد سراج الدين؟ ايه موقعك من الاعراب بس قبل مرد عليك يا هلفوت؟"، حسب نص كلامه.

وتسائل الجميع عن سر الانقلاب المفاجئ لتركي آل الشيخ على الأهلي، وهو ما كشفت عنه مصادر من داخل القلعة الحمراء، والتي أشارت إلى أن الخلاف تجدد بين الطرفين بسبب اتفاق تم منذ فترة بين تركي آل الشيخ ومحمود الخطيب بتغيير أرضية ملعب مختار التتش، بسبب إصابات اللاعبين، مع الاستعانة بالجهاز الطبي الخاص بنادي ألميريا الإسباني.

وأكدت المصادر أن تراجع رئيس النادي الأهلي عن هذا الاتفاق، إلى جانب التراجع عن بعض الأسماء المرشحة للانتقال إلى القلعة الحمراء، أغضب تركي آل الشيخ، وجعله يشعر بأن اتفاقه لا قيمة له بعد خذلانه.


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