» معجزة وراء إنقاذ طفل حديث الولادة بعد دفنه حيا تحت الأنقاض

30 مايو 2020 - 01:38 م

العناية الإلهية وحدها كانت وراء إنقاذ طفل حديث الولادة بعد أن تم دفنه حيا تحت الأنقاض في قرية بولاية أوتار براديش شمال الهند.

وكتبت للطفل حياة جديدة بعد أن سمع العمال صراخا مكتوما عندما بدأوا حفر الأرض لبناء منزل في قرية "سونورا" ثم اكتشفوا ساق الطفل وغطي التراب باقي جسده.

وتم إنقاذ الطفل من تحت الأرض بعد أن نفضوا التراب عن جسده تم توجهوا به إلي المستشفي القريب لإسعافه بعد أن ابتلع التراب الذي كان يسد مجري التنفس لديه.

وأشار الأطباء إلي أن حالة الرضيع حاليا مستقرة و إن كان سيبقي في المستشفي تحت إشراف الأطباء، وأعلنت امرأة من سكان القرية في رغبتها لتبني الطفل.

جدير بالذكر أن الشرطة لم تتمكن حتى الآن من كشف ملابسات الواقعة وكيف تم إلقاؤه ومن قام بإلقائه.