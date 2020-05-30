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قرار بغلق نقابة المحامين بعد إصابة موظفين بـ"كورونا"

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نقابة المحامين
نقابة المحامين
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محمد فضل- متابعات

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كورونا

قررت النقابة العامة للمحامين، غلق النادي النهري للمحامين بالمعادي ومقر النقابة العامة بشارع رمسيس يومي السبت والأحد لإجراء التعقيم اللازم بعد ثبوت إصابة موظفين بفيروس كورونا.

وقالت لجنة مواجهة تداعيات كورونا، في بيان لها اليوم السبت، إنه ثبت لديها تعرض اثنين من موظفي النقابة العامة، وأحد العاملين بمقر النقابة بشارع رمسيس، بالفيروس، وتم التعامل طبيا وفق الاجراءات المقررة مع الحالات المذكورة، وتجري متابعة المصابين.

وأضافت أنه حرصا من اللجنة على اتباع الإجراءات الوقائية الواجبة، تم التواصل مع الجهات المعنية بوزارة الصحة لاتباع التوصيات الصحية واجبة التنفيذ.

وتقرر غلق النادي النهري للمحامين بالمعادي ومقر النقابة العامة بشارع رمسيس يومي السبت والأحد 30 و31 مايو، وذلك لإجراء التعقيم اللازم، مع حصر المخالطين والتنبيه عليهم بسرعة التواصل مع اللجنة.


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