تراجع لتويتر.. واعتراف بالخطأ مع ترامب

30 مايو 2020 - 12:46 م

في ظل التوترات وحرب التغريدات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبين موقع تويتر، أعلن البيت الأبيض، أنه تلقى بريدا إلكترونيا من موقع التواصل الاجتماعي تويتر بشأن ما فعله مع تغريدات ترامب.

وبحسب سكاي نيوز أكدت إدارة موقع تويتر أنها لم تجد أي مخالفة لقواعدها في تغريدة للرئيس الأميريكي بشأن أحداث مينيابوليس، التي وضع عليها سابقا إشارة تقول إن التغريدة تخالف حظر تبرير العنف على الموقع.

كما نشر البيت الأبيض في حسابه البريد الإلكتروني، الذي تلقاه من إدارة تويتر، والذي ذكرت فيه أنها لم تكتشف أي مخالفة لقواعد الموقع بعد تحليل المضمون، ولم تتخذ أي إجراءات على إثر نشر ترامب لتدوينته.

وتساءل البيت الأبيض في نهاية التغريدة : "لماذا تعرضت التغريدة للرقابة على كل حال؟".

وكان ترامب قد وصف في وقت سابق من خلال تدوينته المثيرة للجدل المشاركين بأعمال الشغب في مينياوبوليس بأنهم "مخربين".

كما توعد بأن السلطات الفيدرالية ستأخذ الوضع تحت السيطرة، محذرا من أن "إطلاق النار سيبدأ، عندما تبدأ أعمال النهب ".