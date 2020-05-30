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11 شرطا لتصنيع الكمامات القماش

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كمامات
كمامات
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متابعات- محمد إبراهيم

فيروس

كورونا

تصنيع

غزل ونسيج

كمامات

انتهت وزارة التجارة والصناعة من إعداد اشتراطات وطرق اختبار إنتاج الكمامات المصنوعة من القماش والتي تم اعتمادها من وزارة الصحة.

وتم تعميم هذه الاشتراطات على مصانع الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة للالتزام بها فى عمليات الإنتاج، وبما يتيح تصنيع كمامات تحقق الأمن للمواطنين، وتقلل الآثار الناتجة عن الاختلاط فى ظل قرار الحكومة ببدء تنفيذ خطة التعايش مع فيروس كورونا.

وجاءت الاشتراطات كالآتى:

- أن تكون الخامات المستخدمة محققة الاشتراطات الصحية التي تحقق الأمان والسلامة للمستهلك.

- يجب أن تكون الخامات خالية من الوبرة منعًا لتعرض الجهاز التنفسي لمشاكل صحية وخاصة لأصحاب الأمراض التنفسية المزمنة، وخالية من المواد والصبغات المسرطنة والمعادن الثقيلة والمواد الضارة.

- يجب أن تكون الأقمشة ذات كفاءة عالية للحماية من نفاذ الفيروسات وتكون غير منفذة للماء والسوائل لمقاومة الرذاذ.

- يجب أن تتميز الخامات بالقدرة على السماح بالتنفس بشكل مريح دون أن يحدث اختناقات لمستخدميها.

- يجب أن تتميز الكمامات القماش بثبات الأبعاد مع تعدد مرات الغسيل والتطهير المعتادة للحماية لتسهيل الأمر على المواطن في استخدامها.

- يجب مراعاة أنواع خيوط الحياكة المستخدمة وأي مستلزمات تدخل في تصنيع الكمامة أن تكون آمنة وغير ضارة وذلك طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم 7266 الجزء الرابع والخاصة بمعايير السلامة والصحة والبيانات للمنتجات النسيجية والخاصة بالملابس.

- أن تكون الكمامة متعددة الطبقات بحد أدنى طبقتين ويكون شكل الكمامة وحجمها مناسبين لتغطية الفم والأنف حتى أسفل الذقن بشكل محكم وآمن.

- مقاومة المياه والسوائل وكفاءة ترشيح الجسيمات والتهوية وقابلية التنفس واختبار الوبرة (lint ) واختبارات الصبغات والمواد المسرطنة والمعادن الثقيلة.

- أهمية توحيد طرق الاختبار طبقا للمعايير الدولية حتى تتحقق السلامة والأمان لمستخدم الكمامة والمنافسة العادلة بين المصنعين.

- أهمية التزام المصنعين بوضع ورقة تعليمات بطريقة الاستخدام والغسيل مع كل كمامة وتغليفها وذلك بهدف توعية المستهلك بأن الكمامة يجب أن تغسل فور نزعها حتى لا تكون سببا في انتشار العدوى.

- يجب أن توضح ورقة التعليمات أهمية غسل الكمامة بالماء والصابون والمطهرات المناسبة وكيها قبل الاستخدام للمرة ثانية وذلك حرصا على سلامة المواطنين.


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النسخة الورقية لجريدة المصريون

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