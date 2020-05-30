فيديو جديد لاعتقال "فلوريد" قبل مصرعه على يد شرطي أمريكي

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روسيا اليوم

جورج فلوريد

ولاية مينسوتا

عرضت قناة "روسيا اليوم" مقطع فيديو جديد يظهر اللحظات الأولى لمصرع الأمريكي جورج فلوريد من أصول أفريقية على يد الشرطة الأمريكية في ولاية مينسوتا.

 وأدى موت " فلوريد "خلال توقيفه بعنف مفرط من قبل شرطيين إلى حالة غضب ودعوات إلى تحقيق العدالة.

واندلعت عمليات نهب وسرقة للمتاجر مترافقة مع حالة من العنف والتخريب.

شاهد الفيديو..
 https://www.youtube.com/watch?v=BBcYduUsJqA&feature=emb_logo

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