فيديو جديد لاعتقال "فلوريد" قبل مصرعه على يد شرطي أمريكي

30 مايو 2020 - 12:27 م

عرضت قناة "روسيا اليوم" مقطع فيديو جديد يظهر اللحظات الأولى لمصرع الأمريكي جورج فلوريد من أصول أفريقية على يد الشرطة الأمريكية في ولاية مينسوتا.



وأدى موت " فلوريد "خلال توقيفه بعنف مفرط من قبل شرطيين إلى حالة غضب ودعوات إلى تحقيق العدالة.



واندلعت عمليات نهب وسرقة للمتاجر مترافقة مع حالة من العنف والتخريب.



شاهد الفيديو..

https://www.youtube.com/watch?v=BBcYduUsJqA&feature=emb_logo

