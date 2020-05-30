الكويت تعتقل فنانة شهيرة بسبب "الإرهاب" (التفاصيل كاملة)

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محمد فضل- متابعات

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الإرهاب

اعتقال

بلاغ

فنانة كويتية

اعتقلت قوات الأمن في الكويت فنانة كويتية شهيرة، وتم إحالتها إلى الطب النفسي لعلاجها، بعد أن أبلغت عن مجموعة إرهابية، بحوزتهم متفجرات ومخططات وبيانات.

وفي التفاصيل التي ذكرتها صحيفة الراى الكويتية، فقد أبلغت الفنانة- لم تذكر الصحيفة اسمها لكنها قالت إنها تركت الساحة الفنية مؤخرًا وتظهر في فيديوهات مثيرة للجدل- الجهات الأمنية عن أنها وجدت "إرهابيين" في منطقة ميدان حولي بحوزتهم متفجرات ، وأن لديها بياناتهم وعلى علم تام بمخططاتهم .

وتحرك رجال الأمن إلى الموقع الذي حددته الفنانة للتأكد من جدية بلاغها، وعند وصولهم إليه ومعاينتهم للمكان لم يجدوا أحداً، ولم يعثروا على أي مواد متفجرة.

وذكر مصدر أمني للصحيفة أنه تمت إحالة الفنانة إلى جهاز أمن الدولة ، وبالتحقيق معها ، تبين أنها تعاني من اضطرابات نفسية ، وأحيلت إلى مستشفى الطب النفسي للعلاج ، خصوصاً أن لديها ملفاً فيه .


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