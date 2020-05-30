« ضابط الغلابة».. شقة للإيجار ببلاش

30 مايو 2020 - 12:09 م

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، على فيس بوك، صورة للافتة تتضمن إعلانا عن إيجار مجاني لشقة سكنية بمساحة 140 مترا، بشرط استغلالها في العمل الخيري فقط.

اللافتة لاقت استحسان جميع من شاهدوها، ومن هذه اللحظة، لم يتوقف الهاتف المحمول لمالكها الأفضل أبوبكر ضابط الشرطة السابق، عن تلقي المكالمات، والذي ينتظر اختياره للعرض المناسب، من بين الجميع ، بعد عودته من عطلته.

وفي تصريحه للمصري اليوم قال أبو بكر : «فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى? رَبِّهِ مَآبًا»، وذلك في رده عن الدافع وراء هذا العرض، معتبرا أنه إذا وضع كل شخص الآخرة نصب عينيه سيفكر بطريقة مختلفة، وعليه وهب بعض ممتلكاته لعمل الخير.

وكشف أبو بكر ضابط الغلابة وصانع البر والمعروف أن شقته بأرض الجولف سبق أن تحولت إلى دار للأيتام، وشاليه بقرية الروضة الخضراء إلى مصيف لصالح مرضى السرطان، بعد تأجيرهما مجانا.

وتابع قائلا : إنه يبحث عن عرض نموذجي للتأجير، فيشترط أن تكون الخدمات المقدمة لمستحقي العمل الخيري مجانًا: كأن يتم تحويلها لدار مسنات أو مكان لاستضافة مرضى السرطان، لابد أن تكون الإقامة دون أجر، ونفس الحال بالنسبة للطعام والرعاية الصحية والتنقلات، مضيفا لو لم يوفقني الله لذلك سيكتب لي ثواب السعي.

وأشار أبو بكر إلى أن جهوده في هذا المجال بدأت منذ أكثر من 15 عاما، وسبق له التبرع لصالح دار للأيتام ولمرضى السرطان وغيرهما الكثير، حتى اكتسب خبرة لانتقاء الجهة التي يضع ممتلكاته تحت تصرفها.

وأوضح أنه لضمان ذهاب ممتلكاته للغرض المنشود، إلى كتابة عقد الإيجار بنفسه، بموجب خلفيته القانونية كضابط شرطة سابق، كما أنه لا يضع نفسه في موضع شبهة، فيستفسر عن المتقدم لاستئجار الشقة، من حيث نشاطه وأعماله السابقة.