  • السبت 30 مايو 2020
  • بتوقيت مصر02:15 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

"جربته على أقاربي".. طبيب يعلن اكتشافه علاجا لكورونا

مستشار بن زايد ساخرا : صرخت إيران فولدت "نملة"

مستشار بن زايد: هذه هي حالة دول الخليج بعد كورونا

تركي والخطيب

بعد تبادل الشتائم.. سر انقلاب تركي آل الشيخ على الأهلي

« ضابط الغلابة».. شقة للإيجار ببلاش

« ضابط الغلابة».. شقة للإيجار ببلاش

تركي آل شيخ

رسالة جديدة من "آل الشيخ" لشعب مصر

دعوي خلع

"سنانه سودا وريحتها وحشة".. دعوى خلع ضد زوجها

فيروس"كورونا"

أشرس من كورونا.. عالم يحذر من فيروس قد يقتل نصف البشرية

ترامب

تراجع لتويتر.. واعتراف بالخطأ مع ترامب

تركي آل شيخ

رد قاسٍ من عضو الأهلى على تجاوزات "آل الشيخ"

الشرطة الكويتية

الكويت تعتقل فنانة شهيرة بسبب "الإرهاب" (التفاصيل كاملة)

« ضابط الغلابة».. شقة للإيجار ببلاش

الصفحة الأخيرة

« ضابط الغلابة».. شقة للإيجار ببلاش
« ضابط الغلابة».. شقة للإيجار ببلاش
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

عاجل.. استشهاد ضابط بالجيش وإصابة آخر و8 جنود

أعمال خيرية

شقة للإيجار

ببلاش

الأفضل أبو بكر

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، على فيس بوك، صورة للافتة تتضمن إعلانا عن إيجار مجاني لشقة سكنية بمساحة 140 مترا، بشرط استغلالها في العمل الخيري فقط.

اللافتة لاقت استحسان جميع من شاهدوها، ومن هذه اللحظة، لم يتوقف الهاتف المحمول لمالكها الأفضل أبوبكر ضابط الشرطة السابق، عن تلقي المكالمات، والذي ينتظر اختياره للعرض المناسب، من بين الجميع ، بعد عودته من عطلته.

وفي تصريحه للمصري اليوم قال أبو بكر : «فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى? رَبِّهِ مَآبًا»، وذلك في رده  عن الدافع وراء هذا العرض، معتبرا أنه إذا وضع كل شخص الآخرة نصب عينيه سيفكر بطريقة مختلفة، وعليه وهب بعض ممتلكاته لعمل الخير.

وكشف أبو بكر ضابط الغلابة وصانع البر والمعروف أن شقته بأرض الجولف سبق أن تحولت إلى دار للأيتام، وشاليه بقرية الروضة الخضراء إلى مصيف لصالح مرضى السرطان، بعد تأجيرهما مجانا.

وتابع قائلا : إنه يبحث عن عرض نموذجي للتأجير، فيشترط أن تكون الخدمات المقدمة لمستحقي العمل الخيري مجانًا: كأن يتم  تحويلها لدار مسنات أو مكان لاستضافة مرضى السرطان، لابد أن تكون الإقامة دون أجر، ونفس الحال بالنسبة للطعام والرعاية الصحية والتنقلات، مضيفا لو لم يوفقني الله لذلك سيكتب لي ثواب السعي.

وأشار أبو بكر إلى أن جهوده في هذا المجال بدأت منذ أكثر من 15 عاما، وسبق له التبرع لصالح دار للأيتام ولمرضى السرطان وغيرهما الكثير، حتى اكتسب خبرة لانتقاء الجهة التي يضع ممتلكاته تحت تصرفها.

وأوضح أنه لضمان ذهاب ممتلكاته للغرض المنشود، إلى كتابة عقد الإيجار بنفسه، بموجب خلفيته القانونية كضابط شرطة سابق، كما أنه لا يضع نفسه في موضع شبهة، فيستفسر عن المتقدم لاستئجار الشقة، من حيث نشاطه وأعماله السابقة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

يا عزيزي.. كلنا دكاترة!

فراج إسماعيل

بومبيو.. صانع الذكريات والنكبات والأوهام

د. هشام الحمامي

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» علماء: هذا الأمر يقضي على كورونا في 4 ساعات
» معجزة وراء إنقاذ طفل حديث الولادة بعد دفنه حيا تحت الأنقاض
» أزهري: الله هو من ابتلانا بكورونا
» بالصور.. برلمانية بملابس مكشوفة: أنا حرة
» بعد توقفها بسبب "كورونا".. عودة محاكم الجنح والجنح المستأنفة للعمل
» "موجة حارة جديدة".. الأرصاد تحذر المواطنين
» بعد انتفاضة الغضب.. زوجة الشرطي الأمريكي تطلب الطلاق
» محافظ الجيزة: سحب رخصة أي سيارة لا يرتدي قائدها كمامة
» قرار بغلق نقابة المحامين بعد إصابة موظفين بـ"كورونا"
» الصحة: ممنوع دخول المستشفيات بدون "كمامات"
» آخر ما قاله"حسن حسني" قبل وفاته

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية