الصين: العلاقات مع مصر حققت قفزة كبيرة

30 مايو 2020 - 12:00 م

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن العلاقات الصينية - المصرية حققت تطورا وقفزة كبيرة نحو الأمام، مشيرا إلى التعاون الثنائي بين البلدين بشأن مكافحة فيروس كورونا.





وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان"، بمناسبة الذكرى 64 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين بكين والقاهرة وإن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين الجديدة، وقد صمدت العلاقات الصينية المصرية منذ إقامتها، أمام اختبار الوضع الدولي المتغير، وتتطور بشكل مطرد وصحي".





وتابع أنه "في عام 2014 أقامت الصين ومصر شراكة استراتيجية شاملة. وفي السنوات الأخيرة، وتحت رعاية شخصية وتوجيه من الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والصيني شي جين بينغ، حققت العلاقات المصرية الصينية تطورا تاريخيا وقفزة كبيرة نحو الأمام، وأسفر التعاون العملي في مختلف المجالات عن نتائج مثمرة".

