» "موجة حارة جديدة".. الأرصاد تحذر المواطنين

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صدى البلد

إيمان شاكر

حارة


أكدت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من اليوم سنشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، حيث ستتعرض البلاد لموجة حارة تستمر من يوم الإثنين وحتى الأربعاء.

وأشارت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، إلى أن درجة الحرارة ستصل يوم الأربعاء إلى 40 درجة، ولكن ستنكسر الموجة الحارة يوم الخميس المقبل، منوهة بأن بداية فصل الصيف الرسمية ستكون في 21 يونيو.

وأوضحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة انخفضت على مدار الأسبوع الماضي عن المعدل الطبيعي لها في هذا التوقيت.

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