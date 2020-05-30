أشرس من كورونا.. عالم يحذر من فيروس قد يقتل نصف البشرية

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وكالات- الدويني فولي

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فيروس كورونا

حذَّر عالم أمريكي من أن فيروسًا مروعًا قادمًا من مزارع الدواجن يمكن أن يكون أخطر بكثير من فيروس كورونا، حيث باستطاعته أن يقتل نصف سكان العالم.
وكشف الدكتور مايكل جريجر، عالم وأخصائي تغذية أمريكي لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية، أن الارتباط الوثيق بالحيوانات يجعل العالم عرضة لأسوأ أنواع الوباء.

وانتشر فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، وقتل أكثر من 364،000 شخص، ويعتقد أنه انتقل إلى البشر عن طريق الخفافيش.
ويرى الدكتور جريجر وهو مؤلف كتاب ”هاو نوت تو داي“، أن الفيروس الحقيقي الذي يمكن أن يقضي على نصف العالم لم يأتِ بعد.

وكشف جريجر، في كتابه الجديد بعنوان ”كيف تنجو من الجائحة“، أنه طالما أن هناك دواجن، ستكون هناك أوبئة، مضيفًا:“في النهاية، قد نكون نحن أو هي“، لهذا يدعو إلى اتباع نظام غذائي نباتي.

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