» الصحة: ممنوع دخول المستشفيات بدون "كمامات"

30 مايو 2020 - 11:52 ص

عممت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور يسرى بيومى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، منشورًا صادرا من الوزارة على جميع مستشفيات المحافظة بحظر دخول كل العاملين أو المترددين على المستشفيات دون ارتداء «ماسك طبى» اعتبارًا من اليوم السبت.

وأضاف المنشور أن ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حرصًا على سلامة الجميع، وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد.



