» الصحة: ممنوع دخول المستشفيات بدون "كمامات"

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متابعات - الدويني فولي

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الصحة

المستشفيات

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فيروس كورونا

كمامات

عممت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور يسرى بيومى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، منشورًا صادرا من الوزارة على جميع مستشفيات المحافظة بحظر دخول كل العاملين أو المترددين على المستشفيات دون ارتداء «ماسك طبى» اعتبارًا من اليوم السبت.
وأضاف المنشور أن ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حرصًا على سلامة الجميع، وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وحذر المنشور من أنه حال ثبوت أي مخالفة بدخول المنشآت الطبية الخاصة سواءً من العاملين أو المترددين بدون «كمامة» سيتم مساءلة إدارة المنشأة ومعاقبة المسئولين بعقوبات تصل لغلق المنشأة، كما وحذرت إدارات المستشفيات العامة العاملين بها من ارتداء «الكمامة» المصنوعة من القماش أثناء دخول المستشفيات.

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