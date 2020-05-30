الصحة : 90% من الأسرّة لمصابي كورونا.. بسبب زيادة الحالات

30 مايو 2020 - 11:50 ص

في خطاب رسمي قررت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية تخصيص جميع أسرّة المستشفيات إلى أسرّة عزل للحالات الإيجابية والمشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد ، وذلك بجميع مستشفياتها في المراكز والمدن.

واستثنت مديرة الصحة 10% من الأسرّة في كل مستشفى ، لأجل تخصيصها لحالات الطوارئ.

ونشرت المصري اليوم نص الخطاب الذي تم توجيهه وجاء فيه: «نظرًا للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والازدياد في عدد الحالات فقد تم تخصيص جميع أسرة المستشفى إلى أسرة عزل للحالات الإيجابية والمشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، ما عدا 10% تخصص لحالات الطوارئ.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الجمعة، عن خروج 152 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5511 حالة.

من جانبه قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6237 حالة، من ضمنهم الـ 5511 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1289 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.