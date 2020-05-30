» بعد انتفاضة الغضب.. زوجة الشرطي الأمريكي تطلب الطلاق

30 مايو 2020 - 11:49 ص

أعلنت، كيلي شاوفين، زوجة الشرطي السابق في ولاية مينيابولس الأمريكية أنها ستطلب الطلاق منه بعد الضجة التي أحدثتها في العالم جريمة قتله للمواطن الأمريكي من أصل أفريقي، جورج فلوريد.

وأضافت في البيان الذي أصدره محاميها أن مقتل "فلوريد" علي يد زوجها "ديريك" كان أمرا مدمرا بالنسبة لها، لافتة إلي أنها متعاطفة تماما مع عائلة "فلويد" وأحبائه وكل من أحزنته المأساة، ومطالبة بمنح والديها وعائلتها الأمان والخصوصية خلال هذه الفترة العصيبة، حسبما نشرت " سبوتنيك ".

جدير بالذكر أن الشرطي السابق شاوفين يواجه تهمة القتل من الدرجة الثالثة بعد انتشار فيديو لقتله "فلوريد" خنقا بوضع ركبته علي عنقه لمدة تجاوزت 8 ق بينا كان الرجل يستنجد بسبب عدم قدرته علي التنفس ، مما أثار حالة من الهرج في الولايات المتحدة وخروج المظاهرات وحدوث العديد من الاشتباكات بين المواطنين و الشرطة .