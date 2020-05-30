رد قاسٍ من عضو الأهلى على تجاوزات "آل الشيخ"

30 مايو 2020 - 11:34 ص

وجه محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي رسالة نارية للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني.

ونشر "سراج الدين" عبر "فيس بوك" قائلًا :"هو أنا متربى وهادى الحمد لله ودي نعمة ربتنى عليها والدتى الأستاذة الجامعية ووالدى وهو لواء مدفعية سابق فى الجيش المصري بس افتكر إنه كان علمني كمان أن الكرامة دى أعلى وأهم صفات الإنسان.

وأضاف عضو مجلس إدارة النادي الأهلي :"عمري ما أقبل أي تجاوز في حقي وأنا بشفق عليك .. لأن مش كل حاجة المظاهر والشو اللي بتعمله .. لأن القيم أهم وأسمى من كده بكتير بس أنت معذور متعرفهاش".









https://www.facebook.com/mohamed.z.serageldin/posts/10163650482790187