ظهور أجسام غريبة في كولومبيا تثير ضجة

30 مايو 2020 - 11:19 ص

ظهر جسمان غريبان في سماء بلدة، إيتاغوي في كولومبيا وقام سكان البلدة بتصويرهما ونشرهما علي مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر مقطع الفيديو حركة بطيئة للأجسام وتغير في لونها حيث كان داكنا في البداية وعندما اقترب من الجبال تغير لونه إلي اللون الفضي.

وأثار مقطع الفيديو ضجة علي مواقع التواصل خاصة أنه بعد ظهور فترة قصيرة من ظهور الجسم الغامض ظهر جسم آخر مجهول له نفس الشكل والحركة.

وقد تم تحويل مقاطع الفيديو إلي الجهات المختصة في محاولة للكشف عن هوية هذه الأجسام.