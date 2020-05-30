» آخر ما قاله"حسن حسني" قبل وفاته

30 مايو 2020 - 11:17 ص



رد حسن حسني، فى تصريحات سابقة له قبل وفاته، على شائعة وفاته، قائلا: "هذه المرة الرابعة التي تُطلق فيها شائعة وفاتي، معقبا: "رابع مرة يعملوها معايا ومش عارف بيستفيدوا إيه؟! أنا نفسيتي تعبت المرة دي!".



وأضاف حسني هذه الشائعة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" المُذاع عبر فضائية "أون إي"، قائلا: "ده شيء بشع، واللي بيعمل كده يؤذيني، كأنهم مستنيني أموت".



وتابع الفنان الراحل: "خايف بعد كل هذه الشائعات، ما حدش يسأل عليَّ لمَّا أموت بجد.. المسألة بقِت محروقة، ولما ييجي يومي خايف ما أصعبش على الناس".

