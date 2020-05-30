بعد توقف أكثر من 70 يوما.. صلاة الجمعة المقبلة بالجامع الأزهر

30 مايو 2020 - 10:40 ص



يقيم الجامع الأزهر، الجمعة المقبلة، أولى شعائر صلاة جمعة، بعد توقف أكثر من 70 يوما، منعا لانتشار فيروس كورونا.



ووافق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على إقامة أول صلاة جمعة بالجامع الأزهر في يوم 13 شوال 1441هـ الموافق 5 / 6 / 2020 م من الجامع الأزهر بحضور عشرين مصليا من العاملين بالمسجد والعاملين بالأزهر الشريف مع نقلها إذاعيا وتلفزيونيا.



وقال الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إنه في إطار العودة التدريجية لجوانب الحياة وبخاصة الاقتصادية منها بضوابط وقائية واحترازية بعد عطلة عيد الفطر المبارك والتي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء عقب رئاسته للجنة إدارة أزمة كورونا يوم الأحد الماضي بما يشمل امتحانات الثانوية العامة وشهادات الدبلومات الفنية والسنوات النهائية الجامعية.



وأقمات وزارة الأوقاف المصرية إقامة شعائر صلاة الجمعة أمس الموافق 6 شوال 1441 هـ الموافق 29 / 5 / 2020 م بمسجد السيدة نفيسة ( رضي الله عنها وأرضاها ) بحضور 20 مصليا من العاملين بالمسجد والعاملين بالأوقاف وبمراعاة جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعي،وتم نقل شعائر صلاة الجمعة عبر موجات الإذاعة المصرية وشاشات التلفاز المصري .



واقتصرت إقامة صلاة الجمعة في هذه المرحلة على المسجد الذي تنقل منه شعائر صلاة الجمعة ، مع استمرار تعليق الجمع والجماعات لحين الانتهاء من دراسة مقترح الرفع التدريجي لتعليق العمل بدور العبادة و مناقشته مع وزارة الصحة ولجنة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، وستناقش هذه الدراسة في النصف الثاني من شهر 6 / 2020 م بإذن الله تعالى من خلال لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء الموقر ، ويتم الإعلان عما ستنتهي إليه الدراسة في ضوء المستجدات والمتغيرات في حينه بعد إقرار لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء.

