إعلامية تنعي حسن حسني بكلمات مؤثرة

30 مايو 2020 - 10:33 ص

نعت الإعلامية رشا مجدي، الفنان الكبير حسن حسني، الذي توفى اليوم عن عمر يناهز 89 عاما، قائلة: "الفنان حسن حسني سيظل عايش معانا بأفلامه ومسلسلاته العالقة في الأذهان".



وأضافت خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، قائلا: "أتذكر فيلم الباب المفتوح بطولة الفنانة فاتن حمامة وصالح سليم وشارك الفنان حسن حسني في مشهد في ذلك الفيلم فكان قريبا من كبار الفنانين وتشبع منهم وتشبعت منه الأجيال المقبلة من فنه ومن طريقة إلقائه".



وأشارت الإعلامية رشا مجدي إلى أن الفنان الراحل حسن حسني شارك في فيلم ناصر 56 من خلال دور شرف عندما جسد شخصية الرجل البورسعيدي ورغم أن المشهد لم يستغرق دقيقتين ولكن الجميع يتذكر ذلك المشهد.

