تركي الحمد للفلسطينيين: تعلموا من هذا الرجل

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أخبار السعودية

الفلسطينيين

كفاح

غاندي

تركي الحمد

وجه الكاتب السعودي تركي الحمد رسالة إلى الشعب الفلسطيني، بأن يتعلموا درس الكفاح والنضال من الزعيم الهندي غاندي.

وأضاف الحمد على حسابه في تويتر: "في عام 1947، نالت الهند استقلالها، بقيادة رجل لا يرتدي إلا ما يستر عورته، ومن وراءه شعب آمن به وإخلاصه لقضيته،فكانت المقاومة المدنية،عدم التعامل مع العدو".

وتابع: ذلك هو "المهاتما غاندي"، حين تريد أن تحرر أرضا وشعبا، فالوسائل كثيرة ومتاحة، ولكن السؤال:هل هناك إرادة؟ سؤال لشعب فلسطين الذي نحب"..

وكان تركي الحمد قد غرد في وقت سابق عن الفلسطينيين قائلا: "أخشى أن يضيّع الفلسطينيون كل الفرص، بشأن القضية الفلسطينية".

وأضاف: "أخشى ما أخشاه، وفي ظل الرفض الفلسطيني المتعاقب طوال أكثر من 70 سنة لأي حل عملي مطروح، وهو رفض وتشدد لا تسانده قوة فعلية على أرض الواقع".

وأوضح الحمد أنه بعيدا عن إستراتيجية خذ وطالب، أخشى أن يتحول الفلسطيني في النهاية إلى شبيه بالهنود الحمر في أميركا.. بقع متناثرة من المحميات لا حول لها ولا قوة ولا كيان.

كما أثار  الحمد الجدل أيضا في وقت سابق  بسبب تدوينة مثيرة عن القضية الفلسطينية، والتي كتب فيها: قضية فلسطين أصبحت كالدين..المتاجرون بها أكثر من الهم على القلب".

كما كتب أيضا: مشكلة الفلسطينيين منذ عام 1948، إدراك الحقيقة بعد فوات الأوان، وآخرها رفض ما سمي بصفقة القرن، ولن يستوعبوا الحقيقة إلا بعد ضم إسرائيل لمعظم أراضي الضفة والأغوار، وحينها لنا أن نقول: "الصيف ضيعت اللبن".


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