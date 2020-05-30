  • السبت 30 مايو 2020
  • بتوقيت مصر12:02 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
هالة زايد

الصحة : 90% من الأسرّة لمصابي كورونا.. بسبب زيادة الحالات

الجامع الأزهر

بعد توقف أكثر من 70 يوما.. صلاة الجمعة المقبلة بالجامع الأزهر

" رينو" بدأت بتسريح 15 ألف عامل.. إجراءات قاسية بسبب كورونا

" رينو" بدأت بتسريح 15 ألف عامل.. إجراءات قاسية بسبب كورونا

بندقية صيد (أرشيفية)

تهز السعودية.. متزوج وأب لطفلين " نهاية صادمة"

حسن حسني

شاهد.. آخر ظهور لحسن حسني قبل وفاته

فتاة "تيك توك"

مفاجآت جديدة تكشفها النيابة عن حادثة "مازن" وفتاة "تيك توك"

تفوق الخيال.. فقير يقسم على "الشعراوي" بالفطور في منزله

تفوق الخيال.. فقير يقسم على "الشعراوي" بالفطور في منزله

رجاء الجداوي

آخر التطورات الصحية لرجاء الجداوي

تركي الحمد: أمريكا ستظل في المقدمة بسبب السينما

تركي الحمد للفلسطينيين: تعلموا من هذا الرجل

نساء عاريات في السجون.. مدينة عربية تشتعل غضبا

نساء عاريات في السجون.. مدينة عربية تشتعل غضبا

حسام عاشور يعلن اعتزاله رسميا

الرياضة

حسام عاشور
حسام عاشور
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

وكيل لاعبين يفجر مفاجأة جديد بشأن حسام عاشور

#

أول رسالة من حسام عاشور لجماهير الأهلي

#

تعليق «مرتضى منصور» على انضمام حسام عاشور للزمالك

#

الكابتن التاريخي للأهلي يهاجم الإدارة بسبب ما فعلته مع حسام عاشور

بطولات

دوري

الاهلى

حسام

عاشور

رفض حسام عاشور، لاعب النادى الأهلى كل العروض التي تلقاها سواء فى الدوري المصري أو الدوريات العربية وفضل الاعتزال داخل النادي الأهلي.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن حسام عاشور لاعب وسط الأهلي وقائده طلب من المستشار تركي آل الشيخ، تنظيم مهرجان اعتزال له يليق بما قدمه مع الفريق الأحمر طوال السنوات الماضية.

ورفض الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر تجديد عقد حسام عاشور، وأبلغ لجنة التخطيط لقطاع الكرة أن مركز الوسط به تخمة عددية من اللاعبين ولا داعي للإبقاء علي عاشور.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

يا عزيزي.. كلنا دكاترة!

فراج إسماعيل

بومبيو.. صانع الذكريات والنكبات والأوهام

د. هشام الحمامي

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» آخر ما قاله"حسن حسني" قبل وفاته
» الأهلى يعاقب أحد لاعبيه بعد ظهور إعلامي
» المحظوظة.. 111 عاما وتنجو من كورونا
» أبرز مباريات اليوم.. المواعيد والقنوات الناقلة
» الزعيم ينعي حسن حسني بطريقة مؤثرة
» ليست نكتة.. اكتشفت حملها قبل ساعتين من الولادة
» دواء مخصص للأطفال يعالج 90% من مرضى كورونا
» ضاحي خلفان: لابد من عقاب هذا الرئيس بشكل رادع
» وفاة حكم مصري شهير إثر إصابته بفيروس كورونا
» بعد أنباء وفاتها .. رجاء الجداوي تفجر مفاجأة عن إصابتها بـ كورونا
» شاهد آخر صورة التقطت لـ حسن حسني قبل وفاته

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية