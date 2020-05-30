"دا شقي عمره".. سائق يروي تفاصيل إعادته مليون جنيه لراكب

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المحور

بني سويف

سائق

روي السائق محمد علي، تفاصيل واقعة إعادته حقيبة بها مليون جنيه لصاحبها العائد من دبي خلال توصيله إلى منطقة العزل ببني سويف، قائلا: "إنه تم تكليفه من قبل الشركة بتوصيل العائدين من الخارج إلى مناطق العزل ".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر في القب"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه بعد توصيل الركاب سافر إلى القاهرة لزيارة بعض أقاربه في آخر جمعة في رمضان، معقبا: "أحد رجال الأمن تواصل معي هاتفيًا وأخبرني إن في واحد قال إنه نسي شنطة في العربية فيها شقى عمره كله".

وتابع: "اتصلت به وقولتله لو الشنطة في العربية هتاخدها؛ لأن لهفة الراجل وهو بيكلمني خلعت قلبي"، معقبا: "ظللت أبحث بداخل الأتوبيس 3 مرات، وعندما وجدتها تواصلت مع صاحبها وأبلغته بدون أن أفكر حتى في فتحها".

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