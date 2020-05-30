» أبرز مباريات اليوم.. المواعيد والقنوات الناقلة

محمد عبد الحارس
تقام اليوم السبت، عدد من المواجهات في ملاعب ألمانيا بالدرجتين الأولى والثانية، أبرزها بايرن ميونخ، وفورتونا دوسلدورف.
"المصريون" ترصد مواعيد أبرز المباريات والقنوات الناقلة
هيرتا برلين X أوجسبورج - 03:30 مساءً - بي إن سبورتس 4.
شالكه X فيردر بريمن - 03:30 مساءً - بي إن سبورتس 1.
فولفسبورج X آينتراخت فرانكفورت - 03:30 مساءً - بي إن سبورتس 2.
ماينز X هوفنهايم - 03:30 مساءً - بي إن سبورتس 3.
بايرن ميونخ X فورتونا دوسلدورف - 06:30 مساءً - بي إن سبورتس 1.
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