» الزعيم ينعي حسن حسني بطريقة مؤثرة

30 مايو 2020 - 09:40 ص

شارك الفنان عادل إمام متابعيه علي"إنستجرام" بصورة تجمعه بالفنان الراحل حسن حسني ناعيا إياه ومعلقا بكلمات مؤثرة:" وداعا الفنان الكبير #حسن_حسني".

ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من متابعي الزعيم وعلق البعض قائلا: "الله يرحمه – الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته – ربنا يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته".

جدير بالذكر أن الفنان الراحل رحل في الساعات الأولي من صباح اليوم إثر أزمة قلبية عن عمر يناهز 89 عاما، وقدم خلال تاريخه الفني ما يقرب من 200 فيلم إضافة إلي المسلسلات الدرامية والسهرات التليفزيونية والأعمال المسرحية، ومن أبرز أعماله " عبود علي الحدود – علي جثتي – سواق الأتوبيس – خارج علي القانون".