أسرار خطيرة تنشر لأول مرة عن مرسي وعشماوي

30 مايو 2020 - 09:22 ص

تحدث نبيل نعيم، المؤسس السابق لجماعة الجهاد، عن إعدام الإرهابي هشام عشماوي، قائلا: "هشام عشماوي اتضحك عليه في البداية، ولكن لما فاق مرجعش والإعدام هو أفضل ما حدث له".



وأضاف "نعيم"، ببرنامج "مصر في القلب"، المذاع على فضائية "المحور"، في حواره مع الإعلامي علاء أبو بكر، أن هشام عشماوي تقاضى الأموال، وكان يدرب الإرهابيين، لافتًا إلى أن مسلسل الاختيار لم يركز على شخصيات التكفيريين بشكل عميق بل ركز على شخصيات الشهداء.



وتطرق نعيم في حديثه عن فترة ولاية الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي، قائلا: "الرئيس الأمريكي السابق أوباما دعم حملة محمد مرسي بـ50 مليون دولار أثناء الانتخابات الرئاسية"



وتابع: الإخواني خيرت الشاطر وبعض أعضاء الجماعة اجتمعوا مع بعض أعضاء الكونجرس لإقناعهم بدعم الإخوان مقابل حفظ أمن وسلامة إسرائيل، ومقابل التنازل عن جزء من سيناء لغزة".



وكشف عن حوار دار بين محمد مرسي والرئيس الفلسطيني أبو مازن، قائلا: "محمد مرسي قاله هعطيك قطعة من سيناء ولا تطالب بإخلاء المستوطنات، وأبو مازن رفض، مرسي قاله خلاص أنا غلطان إني عرضتها عليك أنا هعطيها لحماس".

