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دواء مخصص للأطفال يعالج 90% من مرضى كورونا

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كورونا
كورونا
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وكالات - أحمد عادل شعبان

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كورونا

أمل جديد للعالم كشف عنه علماء بعدما أكدوا أن دواء قديم مخصص لعلاج الأطفال ساهم في علاج 90 % من مرضى فيروس كورونا المستجد.

وقال العلماء بمستشفى سينسيناتي للأطفال الأمريكية، إن 90% من مرضى الحالات الشديدة بفيروس كورونا المستجد والذين عولجوا بدواء "Ruxolitinib" الخاص بعلاج مرض المناعة لدى الأطفال، تعافوا في خلال أسبوعين فقط من بدء العلاج مقارنة بهؤلاء الذين عولجوا بأدوية وهمية.

كما أن 10% من المرضى الذين تلقوا العلاج شعروا بتسحن في صحتهم النفسية مقارنة بهؤلاء الذين تناولوا العلاجات ذات التأثير الوهمي، حيث أن الدواء ساعدهم على التعافي بشكل أسرع، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتمت الموافقة على دواء "Ruxolitinib" لعلاج كثرة الكريات اللمفاوية الدموية "HLH" ، وهي متلازمة التهابية جهازية شديدة بين الشباب ويمكن أن تكون قاتلة، حيث يعمل العقار على تهدئة رد فعل الجهاز المناعي العنيف، كما يستخدم أيضا في علاج التليف النقوي "سرطان النخاع" إذ يعوق الالتهاب ما يساعد في التحكم في استجابة الجهاز المناعي وقتل بعض أنواع الخلايا السرطانية.

ويأمل الباحثون في أن يساعد الدواء في القضاء على عواصف السيتوكين، ويعد أحد الأثار الجانبية لفيروس كورونا، حيث يهاجم الجهاز المناعي نفسه وخلاياه وأنسجته، كما أن عواصف السيتوكين سمة شائعة بين الأطفال المصابون بـ"hlh"، حيث تحدث عندما لا ينجح العلاج الأولي في علاج المرض.

وقال الدكتور جانج هوانج ، أخصائي أمراض السرطان بمستشفى سينسيناتي، إنه اتصل بزملائه الباحثون في ووهان وشرح لهم تشابه مرض "hlh" مع كورونا من ناحية الخلل المناعي، وأوصوا باختبار الدواء لتهدئة عواصف السيتوكين لدى مرضى الحالات الشديدة من الفيروس.

وتم اختيار 43 مريضا لإعطائهم الدواء أصيبوا بالفيروس التاجي في الفترة بين 9 فبراير و 28 فبراير الماضي، وتلقى نصفهم جرعتين يوميا من الدواء عن طريق الفم بالإضافة إلى الرعاية القياسية، بينما تلقى النصف الأخر علاجا وهميا ونفس الرعاية، وأظهرت النتائج أن 90% من المرضى الذين تلقوا الدواء أظهرت أشعتهم تحسنا ملحوظا خلال 14 يوما، كما أن العديد من المرضى الذين لم يتلقوا العلاج كانوا عرضة للموت  بنسبة 14% عن غيرهم.

بالإضافة إلى ذلك، توفى ثلاثة مرضى في المجموعة الضابطة بسبب فشل في الجهاز التنفسي ولكن لم يتوفى أي من المرضى المصابين بأمراض شديدة بين الذين تلقوا العلاج.

وأشار "هوانج" إلى أن عقار "Ruxolitinib" هو العلاج الوحيد المعروف والذي يهديء من عواصف السيتوكين والالتهاب في حالات مرضى كوفيد 19 الشديدة، وذلك يعد خطوة بالغة الأهمية لتمكين الشركات من تطوير وتوزيع لقاح فعال.


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