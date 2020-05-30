مصدر يكشف السبب الحقيقي لارتفاع إصابات كورونا بمصر

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وكالات - أحمد عادل شعبان

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كورونا

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان عن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع إصابات كورونا في مصر خلال الأيام القليلة الماضية .

وقالت المصدر إن السبب يرجع إلى إجراءات التقصي وزيادة عدد المسحات التي تقوم بها المعامل المركزية بوزارة الصحة و وفروعها في المحافظات .

وأشار المصدر إلى أن المحامل أجرت ما يقرب من 203 ألف مسحة ، فضلا عن رفع العدد اليومي للمسحات إلى 4000 مسحة بحسب الوطن .

وأشار إلى أن المسحات يجب أن تتم بمعرفة وزارة الصحة حتى تستطيع تتبع المخالطين وعلاجهم.

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