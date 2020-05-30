إصابات كورونا في مصر قد تكون 10 أضعاف المعلنة

30 مايو 2020 - 01:34 ص

قال الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي، الجمعة، إن الكلمة التي ألقاها الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أوضحت موقع مصر من ذروة فيرس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حيث أشار إلى أن الإصابات قد تصل إلى 40 ألف إصابة.



وأضاف «خطاب» أثناء استضافته في برنامج «الجمعة في مصر» المذاع عبر قناة «mbc مصر» مع الإعلامية ياسمين سعيد، «أن الأعداد التي سُجلت إصابتها بالفيرس هي فقط الأعداد التي وصلت إلى وزارة الصحة وتم إجراء المسحة لها، ولكن هناك عدد من المصابين ذوي الأعراض الخفيفة لم ينتبهوا لكونهم مصابين ولم يجروا المسحة لذلك لم يتم تسجيلهم مشيرًا إلى أننا لم نصل للذروة فعليًا».



وتابع «أنه من المتوقع أن يتراوح عدد الإصابات الفعلي بين خمس وسبع وعشر أضعاف عدد الإصابات الحالية، والذي من المتوقع أن يزيد بشكل سريع بسبب الزيارات والتعاملات التي تمت خلال فترة العيد خاصة بالنسبة للمغتربين الذين عادوا إلى محافظاتهم ثم يعودون مرة أخرى إلى أعمالهم، خاصة أن حامل الفيرس الذي لم تظهر عليه أعراض يتعامل بشكل طبيعي».

