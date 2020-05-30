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كندا: نراقب عنف الشرطة في الولايات المتحدة بـ"صدمة ورعب"

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رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
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المصريون ووكالات

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قال رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، الجمعة، إن "كثيرا من الكنديين يتابعون أعمال الشغب وعنف الشرطة في المدن الأمريكية بشعور الصدمة والرعب".
وأضاف ترودو، خلال مؤتمر صحفي، أن "العنصرية ضد السود.. العنصرية.. حقيقية.. إنها في الولايات المتحدة، وفي كندا أيضاً".
وتابع قائلًا: "نعلم أن الناس يواجهون يومياً تمييزًا منهجيًا، وعنصرية مناهضة للسود".
كما دعا البلاد إلى "الوقوف معًا والتضامن ضد الكراهية العنصرية"، قائلاً: "لدينا عمل كثير يجب القيام به في كندا أيضا".
وجاء هذا التعليق بالتزامن مع توجيه السلطات القضائية في ولاية مينيسوتا الأمريكية تهمة القتل إلى شرطي تسبب في مقتل رجل "أسود البشرة".
وأعلن المدعي العام لمقاطعة هينيبين في الولاية مايك فريمان، توجيه تهمة القتل إلى ديريك شوفين، الذي ظهر في مقطع مصور وهو يضع ركبته فوق رقبة جورج فلويد، الذي توفي لاحقا، ما تسبب في احتجاجات عارمة.
وقالت شبكة "سي بي إس" المحلية، إنه سيتم الإعلان رسميا عن التهم الموجهة إلى شوفين لاحقا.
وفي السياق نفسه، قال مفوض إدارة السلامة العامة في مينيسوتا جون هارينغتون، في مؤتمر صحفي، إنه "علم باعتقال شوفين، وإنه قيد الاحتجاز حاليا".
وتسبب الحادث المصور الذي شهد انتشارا واسعا على شبكة الإنترنت، في اشتباكات وأعمال عنف بمدينة مينابوليس، ما دفع إلى نشر قوات من الحرس الوطني لمساعدة الشرطة المحلية على احتواء الاشتباكات وأعمال العنف والحرائق.
وأشعل متظاهرون النار في مبنى الشرطة بالمدينة، الجمعة، فيما تحاول السلطات الأمنية هناك عدم الاحتكاك بالمتظاهرين، وفق شبكة "سي إن إن" المحلية.
وارتفعت أصوات في أنحاء البلاد من أجل إحقاق العدل، مطالبة عائلة فلويد، باتهام رجال الشرطة المتورطين.
ويظهر المقطع المصور، الشرطي شوفين وهو يضع ساقه فوق عنق فلويد، المطروح أرضا وهو يقول له "لا أستطيع التنفس.. لا أستطيع التنفس.. لا تقتلني".
وبعدما تم وضعه في الأصفاد، لوحظ أن الرجل الأربعيني فقد وعيه، فجرى استدعاء الإسعاف ونقله إلى المستشفى، حيث توفي بعد ذلك بوقت قصير، بحسب الشرطة. 

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