» مايك بنس: "لا تسامح مع العنصرية في أمريكا"

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قال نائب رئيس الولايات المتحدة مايك بينس، إن بلاده "لا تتسامح مع العنصرية ولا مع العنف القائم عليها"، وذلك تعليقا على حادثة مقتل المواطن من ذوي البشرة السمراء جورج فلويد، على يد ضابط شرطة.
وقدم "بينس" في تغريدة عبر "تويتر" الجمعة، تعازيه لأسرة "فلويد"، وأيضًا لعائلة "أحمد أربيري" الذي قتل هو الآخر في ولاية جورجيا.
وأضاف: "نثق بسيادة القانون والنظام في هذا البلد، وندين أي هجوم على الناس وممتلكاتهم".
وتابع: "سندعم دائمًا حق الأمريكيين في تنظيم مظاهرات سلمية وإسماع أصواتهم".
وانتشرت لقطات مصورة عبر مواقع التواصل، الإثنين الماضي، يظهر فيها شرطي يطيح فلويد (46 عاما)، أرضا وهو مكبل اليدين واضعاً ركبته فوق رقبته أثناء اعتقاله، مع ترديد الأخير أكثر من مرة "لست قادراً على التنفس".
وظهر في الفيديو أن الشرطي قد استمر في الوضعية نفسها رغم غياب فلويد عن الوعي، وتم فحص نبضه بعد حوالي ثلاث دقائق من توقفه عن محاولة التنفس، لينقل بعدها بواسطة سيارة إسعاف الى المستشفى.
وأثارت المقاطع المصورة لمقتل فلويد، غضبًا في مواقع التواصل الاجتماعي كما خرج الآلاف إلى شوارع مدينة "مينيابوليس"، احتجاجًا على الواقعة.
وفي 23 فبراير/ شباط الماضي قتل أحمد أربيري (25 عاما) قرب منزله بولاية جورجيا الأمريكية، جراء إطلاق النار عليه. -

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