فرنسا.. وفيات كورونا ترتفع إلى 28 ألفا و714

29 مايو 2020 - 11:40 م

أعلنت السلطات الفرنسية، الجمعة، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 28 ألفاً و714، إثر تسجيل 52 حالة.



وبحسب بيان وزارة الصحة، ارتفع عدد الإصابات إلى 224 ألفا و70، بعد تسجيل 597 حالة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وبلغ إجمالي مرضى وحدات العناية المركزة 1361، مع تواصل انخفاض عددهم تدريجيا منذ 51 يوما.

فيما وصل عدد المتعافين 67 ألفا و803، بعد تسجيل 656 حالة شفاء خلال المدة نفسها.