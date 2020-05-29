نبيل نعيم يفضح تنظيم الإخوان على الهواء

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الشيخ نبيل نعيم الخبير في شئون الجماعات الإسلامية

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الشيخ نبيل نعيم الخبير في شئون الجماعات الإسلامية
الشيخ نبيل نعيم الخبير في شئون الجماعات الإسلامية
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المصريون ـ متابعات

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علق  الشيخ نبيل نعيم، مؤسس التنظيم الجهادي السابق، على إعدام الإرهابي هشام عشماوي، قائلًا: "الإعدام هو أفضل ما حدث له"، متابعًا: "هشام عشماوي اتضحك عليه في البداية، ولكن لما فاق مرجعش".
وأضاف «نعيم»، خلال حواره مع الإعلامي علاء أبو بكر، ببرنامج "مصر في القب"، المذاع على فضائية "المحور"، أن هشام عشماوي تقاضى الأموال، وكان يدرب الإرهابيين، لافتًا إلى أن مسلسل الاختيار لم يركز على شخصيات التكفيريين بشكل عميق بل ركز على شخصيات الشهداء.
ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي السابق أوباما دعم حملة محمد مرسي بـ50 مليون دولار أثناء الانتخابات الرئاسية، موضحًا أن الإخواني خيرت الشاطر وبعض أعضاء الجماعة اجتمعوا مع بعض أعضاء الكونجرس لإقناعهم بدعم الإخوان مقابل حفظ أمن وسلامة إسرائيل، ومقابل التنازل عن جزء من سيناء لغزة.
وكشف عن حوار دار بين محمد مرسي والرئيس الفلسطيني أبو مازن، قائلًا: "محمد مرسي قاله هعطيك قطعة من سيناء ولا تطالب بإخلاء المستوطنات، وأبو مازن رفض، مرسي قاله خلاص أنا غلطان إني عرضتها عليك أنا هعطيها لحماس".
 

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