» مصر تدخل مرحلة الذروة الأسبوعين المقبلين

29 مايو 2020 - 11:00 م

أكدت الدكتورة مها التوني، أستاذ أمراض الباطنة واستشاري مكافحة العدوى، على ضرورة ارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيرة الى أن معظم حالات العدوى تأتي من رذاذ شخص مصاب بالمرض وينتقل الى شخص آخر من خلال التقارب .

