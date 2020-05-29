استشاري مكافحة العدوى تكشف شروط العزل المنزلي

29 مايو 2020 - 10:20 م

كشفت الدكتورة مها التوني، أستاذ أمراض الباطنة واستشاري مكافحة العدوى، أن هناك شروط لتطبيق العزل المنزلي، مشيرة الى أن أهم الشروط أن يقوم المريض بعزل نفسه في غرفة منفصلة عن الأسرة ويكون له حمام مخصص له.



وأضافت "التوني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الشهبندر"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، اليوم الجمعة أنه يجب استخدام الكحول 70% في عمليات التطهير للأماكن التي استخدمها المريض مع أسرته، مشيرا إلى أنه يجب ارتداء الكمامة عند التعامل أو الاقتراب مع المريض، وكذلك يرتدي المريض الكمامة .

