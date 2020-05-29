  • السبت 30 مايو 2020
  • بتوقيت مصر12:01 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الشيخ نبيل نعيم الخبير في شئون الجماعات الإسلامية

نبيل نعيم يفضح تنظيم الإخوان على الهواء

ملحمة البرث

أحد الناجين يكشف آخر ما قاله "المنسي" قبل استشهاده

كورونا في المغرب

استشاري مكافحة العدوى تكشف شروط العزل المنزلي

وزيرة الصحة

قرار هام من "الصحة" بشأن خدمة 105 لمصابي كورونا

ترامب

ترامب "ينهي علاقة" واشنطن بمنظمة الصحة العالمية

سوق ووهان

باحثون صينيون: سوق ووهان بريء من نقل كورونا

صورة من الحادث

مصرع الجدة والأطفال الأربعة.. حادث شنيع بالدقي

صور من الفيديو

فيديو صادم.. لحظة العثور على مولود «دفن حيًا»

وزيرة الصحة

«الصحة»: تسجيل 1289 إصابة بكورونا.. و34 حالة وفاة

عقار ترامب

المستشفيات الأمريكية توقف استخدام عقار «ترامب» لعلاج كورونا

بالفيديو..

استشاري مكافحة العدوى تكشف شروط العزل المنزلي

آخر الأخبار

كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

«الصحة» تعلن تفاصيل خطة العزل المنزلي لمرضى كورونا

#

الصحة تعلن إجراءات العزل المنزلي لمصاب "كورونا"

#

نقص بالأدوية في مستشفيات العزل.. الصحة تكشف الحقيقة

#

فنانة شهيرة توجه رسالة للأمهات في العزل المنزلي

كشفت الدكتورة مها التوني، أستاذ أمراض الباطنة واستشاري مكافحة العدوى، أن هناك شروط لتطبيق العزل المنزلي، مشيرة الى أن أهم الشروط أن يقوم المريض بعزل نفسه في غرفة منفصلة عن الأسرة ويكون له حمام مخصص له.
وأضافت "التوني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الشهبندر"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، اليوم الجمعة أنه يجب استخدام الكحول 70% في عمليات التطهير للأماكن التي استخدمها المريض مع أسرته، مشيرا إلى أنه يجب ارتداء الكمامة عند التعامل أو الاقتراب مع المريض، وكذلك يرتدي المريض الكمامة .
وأشارت أستاذ أمراض الباطنة واستشاري مكافحة العدوى، إلى أن الكمامة القماشية يمكن استخدامها للعامة وليس المنشآت الصحية، قائلة: "يجب على مريض العزل المنزلي الابتعاد عن كبار السن والمرأة الحامل وأصحاب الأمراض المزمنة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

يا عزيزي.. كلنا دكاترة!

فراج إسماعيل

بومبيو.. صانع الذكريات والنكبات والأوهام

د. هشام الحمامي

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مصر تدخل مرحلة الذروة الأسبوعين المقبلين
» "الصحفيين" تصدر بيانًا يوميا حول تطورات كورونا بين أعضائها
» إشعال النار في منزل ممرضتين تعملان في إنقاذ مصابي كورونا
» مصرع الجدة والأطفال الأربعة.. حادث شنيع بالدقي
» كورونا.. تسجيل عدد وفيات كبير في بريطانيا
» ارتفاع كبير في إصابات كورونا بالسودان
» كاهن هندوسي يقطع رأس رجل «إرضاءً للإلهة» من أجل كورونا
» ارتفاع حالات الشفاء من مصابي كورونا إلى 5511
» رقم غير متوقع لوفيات كورونا بنيويورك
» ماهي أفضل فرص الأستثمار في مصر – إستكشف أفضل الطرق
» فنان شهير يتضامن مع «شيكابالا» ردًا على حملة التنمر ضده

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:17 ص

  • فجر

    03:17

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية