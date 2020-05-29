» كاهن هندوسي يقطع رأس رجل «إرضاءً للإلهة» من أجل كورونا

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فتحي مجدي

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قطع كاهن هندي يبلغ من العمر 70 عامًا، رأس رجل لتقديمه كذبيحة بشرية لإرضاء الألهة من أجل إنهاء جائحة فيروس كورونا.

ووقعت الجريمة داخل أروقة أحد المعابد، بمنطقة "باندهودا" في "أوديشا" شمال شرقي الهند، حيث قام الكاهن بذبح رجل يبلغ من العمر 52 عامًا، مستخدما "فأس"، وادعى أنه قام بذلك من أجل إرضاء الألهة كي ينهوا وجود فيروس كورونا.

وقطع الكاهن رأس الضحية بفأس في الساعة الواحدة صباحًا داخل ضريح المعبد بعد جدال بينهما.

وقال المحقق آشيش كومار، إن الكاهن كان مخمورًا حينما قام بتلك الفعلة الشنيعة، واستسلم للشرطة في نفس اليوم بعد عودته إلى صوابه.

وأشار إلى أن الكاهن زعم أنه أمر من قبل إلهة في حلمه بالتضحية بإنسان من أجل وضع حد للوباء. وادعى أنه رأى إلهة في حلمه وطلب منه التضحية بحياة الإنسان لإنهاء فيروس كورونا، "ومن ثم، لإرضاء الإلهة، قطع رأس الرجل"، وفق ما نقلت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

وقالت الشرطة إن الرجلين كانا يدخنان الماريجوانا قبل الحادث. وتم إرسال جثة الضحية لتشريحها، فيما عثر على سلاح القتل المستخدم في الجريمة. 

وقالت الناشطة الاجتماعية ساتيا براكاش باتي لموقع " الهند اليوم": "من المدهش في القرن الحادي والعشرين أن الناس ما زالوا يتصرفون بهذه الطرق البربرية  نطالب بعمل قوي ضد المذنبين".

وكان يعرف أن هناك نزاعًا بين الكاهن لديه نزاع طويل الأمد مع الضحية برادهان حول بستان مانجو. وكانا يتقاسمان غرفة معًا.

وسجلت الهند 4797 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا يوم أمس حيث ارتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 167442. وهناك مخاوف من أن تصبح البلاد مركزًا جديدًا للمرض في آسيا.

وشكلت الهند ما يقرب من ربع الإصابات الجديدة في آسيا يوم الجمعة الماضي، حيث شكلت القارة ككل 23 في المائة من العدد اليومي الإجمالي للمصابين في العالم، بعد أن سجلت 8 في المائة في مارس وأبريل.

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