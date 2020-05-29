» ارتفاع كبير في إصابات كورونا بالسودان

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قالت وزارة الصحة السودانية اليوم الجمعة، إنها سجلت 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و38 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة في بيان أنه وبعد الاعلان عن هذه النتائج ارتفع عدد الاصابات في البلاد إلى 4521 اصابة في حين بلغ عدد حالات الوفاة 233.

واوضحت أن 67 حالة مصابة بالفيروس قد تماثلت للشفاء خلال نفس الفترة ليبلغ عدد حالات الشفاء 816 حالة.


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