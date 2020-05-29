» ارتفاع كبير في إصابات كورونا بالسودان

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الطيب حسين
واوضحت أن 67 حالة مصابة بالفيروس قد تماثلت للشفاء خلال نفس الفترة ليبلغ عدد حالات الشفاء 816 حالة.
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