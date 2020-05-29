المستشفيات الأمريكية توقف استخدام عقار «ترامب» لعلاج كورونا

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قالت المستشفيات الأمريكية، إنها أوقفت استخدام عقار "هيدروكسي كلوروكين" المستخدم في علاج الملاريا، الذي روج له الرئيس دونالد ترامب على أنه علاج لمرض كورونا.
وقالت شركة "فيزينت"، التي تشتري الأدوية لنحو نصف مستشفيات الولايات المتحدة، إن طلبيات هذا العقار انخفضت إلى عشر ما كانت عليه خلال ذروة التفشي في نهاية مارس، لتصل إلى نحو 125 ألف قرص في الأسبوع الماضي.
وهذا التراجع الكبير في استخدام العقار مؤشر على أن الأطباء الأمريكيين لم يعودوا يرون أن الفوائد المحتملة له تفوق مخاطره.
وحظرت بعض الحكومات الأوروبية هذا الأسبوع استخدام هيدروكسي كلوروكين لعلاج مرضى كورونا.
وقالت وكالة الأدوية الأوروبية الجمعة، إن على العاملين في مجال الرعاية الصحية أن يراقبوا عن كثب مرضى كوفيد-19 الذين يتلقون علاجًا بعقار هيدروكسي كلوروكين نظرا لآثاره الجانبية الضارة.

وذكرت الوكالة أن عدة دول بالاتحاد الأوروبي أوقفت تجارب العقار على المرضى المصابين بفيروس كورونا لدواعي السلامة مضيفة أنه لم تثبت فوائد العقار لعلاج هذا المرض.
كما علقت منظمة الصحة العالمية تجارب العقار على مرضى كوفيد-19 في الأسبوع الماضي.
وكانت الآمال المبكرة المعلقة على العقار المستخدم منذ عقود تستند جزئيا إلى تجارب معملية وخصائصه المضادة للالتهاب والفيروسات.
لكن كفاءته لم تثبت فعاليتها حتى الآن في التجارب على البشر وأشارت دراستان على الأقل إلى أنه قد يزيد فرص الوفاة.
يذكر أن الرئيس الأمريكي كان مؤيدًا قويًا لعقار هيدروكسي كلوروكين، ووصفه في بداية الأمر بأنه يستطيع "تغيير قواعد اللعبة".

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