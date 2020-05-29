صدمة قوية للأتراك

يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تغيير مكان إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا للموسم (2019-2020)، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا "كوفيد-19.



وقال الاتحاد الأوروبي للعبة، إنه "تم تشكيل مجموعة عمل بمشاركة ممثلين من بطولات الدوري والأندية لبحث حلول وخيارات تتعلق بجدول البطولتين حتى يتسنى لنا اكمال الموسم الحالي. يجري بحث مجموعة من الخيارات ولم يتم بعد اتخاذ أي قرارات في هذه المرحلة".

ويبقى الخيار الرئيسي حتى الآن هو إنهاء موسم دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ" ومسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في أغسطس، وذلك بعد انتهاء الدوريات المحلية في أوروبا. ويراقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم باستمرار حالة الرحلات الجوية داخل أوروبا، ويتطلع إلى تقليل الرحلات غير الضرورية بين البلدان.

وأفاد مصدر لصحيفة "الإندبندنت" بأنه: "يتزايد احتمال نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من إسطنبول. أجرت تركيا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم أول جولة من المفاوضات حول أن الدولة المضيفة لن تسترد استثماراتها في حال إقامة المباراة من دون جمهور".

وأشار المصدر إلى أن: "هذه المناقشات ما زالت حتى الآن في مرحلة مبكرة للغاية، ولكن تم بالفعل تسمية البدائل مثل لشبونة وبعض المدن الألمانية".

وكشفت تقارير أن "يويفا" يريد نقل المباراة لدولة أخرى، حيث من الممكن إقامة النهائي في مدينة لشبونة البرتغالية، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي، تلقى عروضا من أندية أوروبية أخرى من أجل استضافة النهائي، بما فيها ناد إسباني.

وستعقد اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم اجتماعا، يوم 17 يونيو، وستناقش خلاله مصير نهائي دور الأبطال مع ممثلي الاتحادات الأوروبية الأخرى.

وبدوره، أفاد أنخيل توريس رئيس نادي خيتافي الإسباني، إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يخطط لإكمال موسم دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي عن طريق إقامة جميع المراحل بداية من دور الثمانية في مدينة واحدة.

وقال توريس في تصريحات إذاعية في إسبانيا، اليوم الجمعة: "يرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بأنه يتعين إقامة دوري الأبطال والدوري الأوروبي بداية من دور الثمانية بمباراة واحدة في مكان واحد رغم أن شيئا لم يتأكد بعد، سيتم اتخاذ القرار في 17 يونيو خلال اجتماع اللجنة التنفيذية".

وتأجلت مباريات البطولتين (بداية من دور 16) في مارس الماضي، بسبب الأزمة الصحية العالمية لفيروس كوفيد-19 كما تأجل نهائي دوري الأبطال الذي كان مقررا في إسطنبول التركية، يوم 30 مايو، وكذلك نهائي الدوري الأوروبي الذي كان مقررا في مدينة غدانسك البولندية إلى موعدين لاحقين.

وتوقف دوري أبطال أوروبا بعد مباراة المرحلة الأولى من إياب دور الـ16، وتتبقى 4 مباريات في نفس الدور لم تلعب بعد.

ولايزال هناك لقاء يوفنتوس وليون، الذي انتهى ذهابا بفوز ليون بهدف نظيف، ومانشستر سيتي الذي تفوق بثنائية على ريال مدريد في ملعب "سانتياغو برنابيو"، وبايرن ميونخ بعدما اكتسح تشيلسي على ملعبه "ستامفورد بريدج"، وبرشلونة ونابولي بعد تعادلهما بهدف لمثله في ملعب "سان باولو".